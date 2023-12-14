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В настоящее время особую актуальность в России приобретает введение современного варианта Закона о прогрессивном налогообложении, так как самые богатые люди государства должны платить больше налогов, чем остальные граждане страны, что является справедливым и результативно скажется на увеличении доходной части бюджета для развития экономики.
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Источник фото: Аргументы и Факты
Такой Законопроект уже внесён на рассмотрение в Государственную Думу — этим фактом, со ссылкой на РИА Новости, поделился Председатель комитета ГД по труду, а также соавтор данного проекта Ярослав Нилов.
Этот же вопрос при общении с новостным изданием «Лента.ру» был поднят депутатом Госдумы Николаем Арефьевым, который посетовал на то, что этот Закон до сих пор дорабатывается и пока не утверждён.