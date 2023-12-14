Такой Законопроект уже внесён на рассмотрение.

В настоящее время особую актуальность в России приобретает введение современного варианта Закона о прогрессивном налогообложении, так как самые богатые люди государства должны платить больше налогов, чем остальные граждане страны, что является справедливым и результативно скажется на увеличении доходной части бюджета для развития экономики.

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Источник фото: Аргументы и Факты

Такой Законопроект уже внесён на рассмотрение в Государственную Думу — этим фактом, со ссылкой на РИА Новости, поделился Председатель комитета ГД по труду, а также соавтор данного проекта Ярослав Нилов.

Этот же вопрос при общении с новостным изданием «Лента.ру» был поднят депутатом Госдумы Николаем Арефьевым, который посетовал на то, что этот Закон до сих пор дорабатывается и пока не утверждён.













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