Кроме обломков внеземных аппаратов были найдены останки с «нечеловеческой биологией».

Одна из служб ЦРУ, созданная более двадцати лет назад для сбора информации об объектах внеземных цивилизаций, до сих пор координирует поисковые работы по нахождению частей космических аппаратов инопланетян — этими данными поделилась газета Daily Mail со ссылкой на источники, пожелавшие остаться неизвестными. Ещё в 2003 году созданное и долгое время находившееся на ведущих позициях выделенное в отдельное подразделение, прикреплённое к Управлению научно-технических исследований ЦРУ, выполняло задачи, предусматривающие обнаружение и сбор обломков, не сгоревших в верхних слоях атмосферы и попавших на Землю после крушения внеземных кораблей.

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Источник фото: Pixabay

Daily Mail поделилась сведениями, полученными от надёжных информаторов о том, что подразделение установило и отыскало как минимум девять находок внеземного происхождения. Недавнее выступление бывшего работника ЦРУ Дэвида Груша пролило свет на информированность ведущих специалистов данной отрасли различных государств, которые на протяжении достаточного количества лет пристально наблюдают за внеземным разумом и пытаются разгадать методы его «ноу-хау».

Кроме обломков инопланетных кораблей, найденных на поверхности Земли, которые хорошо сохранились, в некоторых районах крушения внеземных аппаратов якобы находились останки с «нечеловеческой биологией».

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Однако пресс-секретарь Пентагона Сью Гог опровергла истинность информации о существовании каких-либо правительственных расследований об использовании якобы внеземных разработок, чего на самом деле не происходило и не было выявлено.