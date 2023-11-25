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Разведспутник КНДР продолжает снабжать Северную Корею важными данными о различных средствах вооружения стран-противников — по сообщению издания Reuters, северокорейский лидер Ким Чен Ын тщательно изучил новые снимки военных объектов США и Южной Кореи.
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Источник фото: РИА Новости, KCNA
В частности, на фотографиях, полученных благодаря новому спутнику КНДР, запечатлены южнокорейские города, а также база Вооружённых сил США Пёрл-Харбор — Хикэм, расположенная неподалёку от Гонолулу. Кроме того, был сфотографирован и американский авианосец, в настоящий момент находящийся в порту Пусана.
Стоит отметить, что это не первые снимки, которые северокорейский спутник прислал на Землю — ранее им были сфотографированы города Южной Кореи, в том числе столица государства.