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Для нужд отечественной микроэлектронной промышленности в России собираются начать обработку сырого тантала с целью производства танталового порошка: об этом пишет издание Коммерсантъ, ссылаясь на тендер стоимостью 300 млн рублей, объявленный Минпромторгом.
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Источник фото: RT / РИА Новости
В настоящий момент Россия не располагает возможностью превращения тантала в порошок, необходимый для высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности, ограничиваясь лишь добычей этого металла и полагаясь на третьи страны в вопросах последующей его обработки и обратной поставки в РФ.
Производство танталового порошка в России позволит уменьшить зависимость от зарубежных поставок и снизить стоимость конечного продукта. При этом, помимо озвученной суммы в 300 млн рублей, в дальнейшем могут потребоваться и дополнительные вливания.