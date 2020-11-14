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Закон РФ No259-ФЗ, прозванный "Законом о биткоинах", вступит в силу с 1 января 2021 года. Ресурс Cnews.ru сообщил, что Минфин России предложило ввести поправки в Уголовный кодекс. В соответствии с вносимым изменениями, обладателей криптовалюты, в зависимости от тяжести совершенного деяния, могут быть лишены свободы на срок до трёх лет. Наказание коснется тех владельцев криптовалют, которые не отчитались перед налоговой о своих операциях с виртуальной валютой. Реальное лишение свободы может грозить тем, кто дважды в течение трёх лет не отчитался об операциях с криптовалютой на сумму от 45 млн. рублей. Такое же наказание грозит за передачу ложных сведений. Наказаниями не связанными с лишением свободы станут штрафы до 2 млн. рублей или принудительные работы на срок до пяти лет. Но указанные суммы не являются поводом расслабиться для тех владельцев крипты, чьи обороты существенно ниже. Также предлагается административная ответственность на незаконный оборот криптовалюты в виде штрафов размером от 50 до 100 тысяч рублей для физических лиц. Наказывать предлагается и тех, кто захочет использовать крипту для оплаты товаров и услуг. В случае принятия данных норм, они вступят в силу не ранее, чем принятый ранее федеральный закон.

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Что касается налоговой отчётности для владельцев виртуальных денег, то Министерство финансов предлагает обязать их предоставлять все сведения о сделках с ней. То же касается и сведений о хранимых в кошельках суммах. Майнеров и криптообменники Минфин предлагает обязать направлять в Росфинмониторинг все сведения об операциях с цифровой валютой. На создание новой системы анализирования криптовалютных транзакций Росфинмониторинг уже запросил выделение 760 млн. рублей. Сообщается, что данная система способна частично снимать анонимность с некоторых участников транзакций, в случае такой необходимости. Скорее всего, о полном наборе изменений мы узнаем в конце текущего года.