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Семейство материнских плат компании Gigabyte получило пополнение в виде модели Z490 Aorus Master WaterForce.

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Особенностью системной платы является наличие в её комплектации необслуживаемой СЖО с радиатором 360-мм. Водоблок СЖО разработан непосредственно для данной модели и покрывает не только теплораспределительную крышку центрального процессора, но и силовые элементы VRM. В остальном, данная модель является копией уже известной Gigabyte Z490 Aorus Master. Водоблок традиционно имеет подсветку. Шлангами в тканевой оплётке он соединен с радиатором, с интегрированной в него помпой. За охлаждение радиатора отвечают три 120-мм вентилятора, также имеющих RGB подсветку.

Производитель не приводит сравнительные показатели эффективности системы охлаждения, но можно смело предположить, что она предназначена для работы с процессорами верхнего сегмента.

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О цене материнской платы в данный момент ничего не сообщается. Но с учётом стоимости "обычной" версии - Z490 Aorus Master, которая имеет рекомендованную цену в 390$, можно сделать выводы о стоимости не менее, чем 500-600$ за комплект.



