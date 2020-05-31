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Смотрим на цены новейших процессоров Intel 10-го поколения в российской рознице

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Итак, прошло полторы недели со старта продаж новейших процессоров Intel 10-го поколения. Ещё недавно бедный ассортимент магазинов наполнился представителями почти всех моделей. Исключение пока что составляют лишь старшие десятиядерные модели процессоров, застать которые в магазинах ещё сложно. Цены, в свою очередь, сняли маску безумия первых дней. Всё это позволяет энтузиастам приступить к составлению личного плана апгрейда. Конечно, в полной мере это относится к бескомпромиссным энтузиастам, желающим купить материнскую плату на чипсете Z490. Экономным же сторонникам продукции компании Intel, нацеленным на покупку процессоров нижней ценовой категории, придется подождать поступления в продажу материнских плат на базе чипсетов H470, B460 и H410. Но, как известно, оно уже не за горами. Их терпение будет вознаграждено сэкономленными билетами Банка России.

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Итак, цена великолепных двухядерных двухпоточных моделей линейки Intel Celeron G5900 составляет в среднем от ~4000 до 4900 рублей, в зависимости от комплектации поставки.

За четырехядерный восьмипоточный процессор Intel Core i3-10100 придётся отдать в среднем ~11000-11500 рублей. Данный процессор вполне можно считать входным минимумом в мир гейминга. Хотя предположу, что некоторые будущие обладатели процессоров Intel Celeron G5900 со мной не согласятся.

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За, пожалуй, самые массовые "геймерские" шестиядерные двенадцатипоточные процессоры придется раскошелиться на сумму от ~15800 до 22400 рублей.

А вот восьмиядерные шестнадцатипоточные модели, которые по праву можно считать имеющими большой задел на будущее, обойдутся в сумму от ~28800 до 34300 рублей. И этот ценник видится вполне разумным. Ведь традиционно, поклонники продукции Intel относят себя к наиболее обеспеченным слоям населения.

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Что же, озвученные цены кого-то устроят и покажутся приемлемыми, а кому-то не понравятся. Но и те и другие смогут выпустить накопившиеся эмоции в комментариях, которые неминуемо не обойдут стороной и сторонники продукции компании AMD. Каждый из них сможет последовательно и аргументированно озвучить свою позицию.


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Теги

intel процессор компьютер z490 intel 10th gen b460 h410 h470
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