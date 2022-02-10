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Новые функции Instagram: подключенные устройства, доверенные лица и редактирование «огоньков»
Социальная сеть Instagram запускает ряд новых функций для пользователей
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Совсем недавно в Инстаграм появилось несколько полезных функций.

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1. Подключенные устройства.

В честь Дня безопасности в интернете Инстаграм переделал и обновил раздел безопасности в настройках. Там возникло новое меню: в нем можно подключить до 5 доверенных устройств, на которые будут приходить коды безопасности при попытке зайти в Инстаграм. Это сильно повысит безопасность работы команды бренд-аккаунта.

2. Доверенные лица.

Новая спасительная возможность зайти в Инстаграм, если вы забыли свой пароль. Для этого надо выбрать двух доверенных друзей – и в экстренном случае Инстаграм свяжется с ними. Если эти два друга подтвердят вашу личность, то вы вернете доступ к своему аккаунту и сможете поменять пароль на новый.

3. Редактирование «огоньков».

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#instagram #instagram direct #инстаграм
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ev_rus
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Me4tatelI&gt;
22:07
он и ev_rus только и строчат на подобных темах жить не могуть как бы не оскорбления постоянно писать
Разбираемся, на что способна линейка российских процессоров «КОМДИВ» и чем она лучше CPU AMD и Intel
Ivol
22:07
Это сделано специально, чтоб не поняли какой именно ***брь. Разработчику так удобнее, к примеру запланировали на сентябрь, но в случае проблем выпустят в декабре и ни у кого не будет претензий.
Atomic Heart про альтернативный СССР выйдет осенью—зимой этого года
Inqizitor
22:06
Нет, процессор имеет радиационную стойкость, порог защиты от ЭМИ и прочее в характеристиках, это все воякам нужно и прописывается в документации к изделию.
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Гей Мер
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Inqizitor
22:04
Процессорной темой занимался Зеленоград в СССР в основном. Если Зеленоград - Украина - то у тебя очень плохо с географией. Украина занималась софтом, АСУТП, системами РЭБ на элементной базе со всего С...
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Me4tatelI&gt;
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