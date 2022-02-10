Совсем недавно в Инстаграм появилось несколько полезных функций.
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1. Подключенные устройства.
В честь Дня безопасности в интернете Инстаграм переделал и обновил раздел безопасности в настройках. Там возникло новое меню: в нем можно подключить до 5 доверенных устройств, на которые будут приходить коды безопасности при попытке зайти в Инстаграм. Это сильно повысит безопасность работы команды бренд-аккаунта.
2. Доверенные лица.
Новая спасительная возможность зайти в Инстаграм, если вы забыли свой пароль. Для этого надо выбрать двух доверенных друзей – и в экстренном случае Инстаграм свяжется с ними. Если эти два друга подтвердят вашу личность, то вы вернете доступ к своему аккаунту и сможете поменять пароль на новый.
3. Редактирование «огоньков».
Появился раздел «Ваши действия», где вы можете посмотреть и отредактировать историю ваших комментариев, лайков и реакций на чужие сториз.