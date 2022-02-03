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Motorola представила Moto G Stylus 2022: экран с частотой 90 Гц и чип MediaTek Helio G88
Сегодня компания Motorola представила обновлённый Moto G Stylus
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Moto G Stylus третьего поколения содержит множество обновлений по сравнению с прошлогодней моделью. Начиная с дисплея, который теперь имеет более высокую частоту обновления 90 Гц и вырез по центру для 16-мегапиксельной селфи-камеры.

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Это по-прежнему 6,8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением FHD+ и соотношением сторон 20:9. Ключевым преимуществом телефона является стилус, который хранится в его корпусе, и, хотя он не на уровне S Pen от Samsung, это гораздо более доступный способ делать заметки и наброски на телефоне, пока вы в пути.

Новый Moto G Stylus оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, а также 8-мегапиксельным сверхширокоугольным/макрообъективом и 2-мегапиксельным вспомогательным датчиком глубины. На правой боковой рамке находится сканер отпечатков пальцев. Motorola решила установить процессор MediaTek Helio G88 с 6 ГБ оперативной памяти — на 2 ГБ больше, чем у прошлогодней модели.

Новый телефон также оснащен аккумулятором емкостью 5000mah (4000mah у его предшественника). Смартфон работает на Android 11 с оболочкой Moto My UX.

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Moto G Stylus 2022 выпускается в двух цветах: Twilight Blue и Metallic Rose и поставляется в одной комплектации 6/128 ГБ. Розничная цена составляет 299$. Motorola указали ожидаемую дату поставки на 17 февраля, а предварительные заказы уже открыты.

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