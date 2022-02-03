Появилась замена хитовому Galaxy A52

В настоящее время все внимание фанатов приковано к запуску Samsung Galaxy S22, который состоится менее чем через неделю. Надежный источник WinFuture наткнулся на несколько официальных рендеров будущего Galaxy A53 5G. Ожидается, что это устройство станет самым продаваемым в линейке Samsung 2022 года и заменит серию Galaxy A5.

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По большей части A53 выглядит как прошлогодний A52. Выдающийся 6,5-дюймовый FHD+ AMOLED экран с той же частотой обновления 120 Гц и вырезом по центру для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Samsung по-прежнему будет использовать пластик на рамке и задней панели. Размеры корпуса такие же, как у A52.

На задней панели по-прежнему находится квадрокамера с 64-мегапиксельной основной камерой и 12-мегапиксельными сверхширокими модулями и двумя 5-мегапиксельными модулями для макросъемки и данных о глубине. Единственная небольшая разница в конструктивных решениях в том, что остров камеры на новой модели будет иметь более вогнутый изгиб.

Другая более заметная новинка - это необъявленный чипсет Exynos 1200. Оперативная память будет иметь объем 6 или 8 ГБ, а встроенной памяти — 128 ГБ. Вы можете по-прежнему расширяться через встроенный слот microSD.

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Что касается аккумулятора, то емкость аккумулятора 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт.