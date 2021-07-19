Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

До официального показа новинки – беспроводных наушников Nothing Ear осталось меньше недели, а их внешний вид и дизайн уже успел засветиться на снимке, который быстро разошелся по сети. Благодаря единственному пока фото стало чуть больше известно о внешнем виде будущего гаджета, чьей разработкой занимался один из создателей OnePlus Карл Пей.

реклама

До этого, благодаря вездесущим инсайдерам, в сеть уже попадала фотография зарядного кейса нового устройства. Теперь же стало окончательно ясно, что прозрачным будет не только чехол для аксессуара, но и частично корпус самих наушников. Также на снимке видно, что вместо стандартного обозначения левого и правого наушника буквами L и R, создатели применили красные и черные вставки.

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

О технической составляющей нового устройства пока почти ничего не известно. Пока раскрывается лишь то, что в новинке будет присутствовать суперсовременная система активного шумоподавления, о которой рассказывал сам основатель стартапа Карл Пей.

реклама

Представлены новые наушники будут уже совсем скоро – 27 июля. Заявленная будущая стоимость нового аксессуара на данный момент составляет 99 евро.