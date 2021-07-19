Новые беспроводные наушники Nothing Ear 1 впервые попали на фотографии
До официального показа новинки – беспроводных наушников Nothing Ear осталось меньше недели, а их внешний вид и дизайн уже успел засветиться на снимке, который быстро разошелся по сети. Благодаря единственному пока фото стало чуть больше известно о внешнем виде будущего гаджета, чьей разработкой занимался один из создателей OnePlus Карл Пей.
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До этого, благодаря вездесущим инсайдерам, в сеть уже попадала фотография зарядного кейса нового устройства. Теперь же стало окончательно ясно, что прозрачным будет не только чехол для аксессуара, но и частично корпус самих наушников. Также на снимке видно, что вместо стандартного обозначения левого и правого наушника буквами L и R, создатели применили красные и черные вставки.
О технической составляющей нового устройства пока почти ничего не известно. Пока раскрывается лишь то, что в новинке будет присутствовать суперсовременная система активного шумоподавления, о которой рассказывал сам основатель стартапа Карл Пей.
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Представлены новые наушники будут уже совсем скоро – 27 июля. Заявленная будущая стоимость нового аксессуара на данный момент составляет 99 евро.
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