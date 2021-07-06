Все модели семейства iPhone 14 будут оснащены OLED-панелями LTPO с частотой 120 Гц
К настоящему времени известно, что только модели Pro из линейки iPhone 13 будут иметь панели LTPO OLED с частотой 120 Гц, а обычная версия iPhone 13 получит дисплей с частотой 60 Гц. Только Samsung может изготавливать LTPO экраны, но на данный момент у них не хватает мощностей для производства достаточного количества единиц.
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Однако LG надеется помочь Apple с этим и начать производство необходимых панелей уже к следующему году. Согласно корейскому СМИ The Elec, компания может полностью удовлетворить их потребности к выпуску iPhone 14. LG уже ведет переговоры с Avaco, которая занимается поставкой оборудования для производства панелей LTPO, и ожидает одобрения от Apple.
После получения согласия от Apple, Avaco сможет начать отгрузку оборудования на производственные предприятия LG. Если все пойдет по плану, LG сможет охватить не только Pro модели iPhone 14, но и обычные версии. Это должно позволить Apple еще больше диверсифицировать поставки панелей, уменьшив их зависимость от Samsung.
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