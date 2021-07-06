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К настоящему времени известно, что только модели Pro из линейки iPhone 13 будут иметь панели LTPO OLED с частотой 120 Гц, а обычная версия iPhone 13 получит дисплей с частотой 60 Гц. Только Samsung может изготавливать LTPO экраны, но на данный момент у них не хватает мощностей для производства достаточного количества единиц.

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Однако LG надеется помочь Apple с этим и начать производство необходимых панелей уже к следующему году. Согласно корейскому СМИ The Elec, компания может полностью удовлетворить их потребности к выпуску iPhone 14. LG уже ведет переговоры с Avaco, которая занимается поставкой оборудования для производства панелей LTPO, и ожидает одобрения от Apple.

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После получения согласия от Apple, Avaco сможет начать отгрузку оборудования на производственные предприятия LG. Если все пойдет по плану, LG сможет охватить не только Pro модели iPhone 14, но и обычные версии. Это должно позволить Apple еще больше диверсифицировать поставки панелей, уменьшив их зависимость от Samsung.