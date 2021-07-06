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Сегодня компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy F22. Это четвертый телефон серии F, появившийся на рынке после Galaxy F02s, Galaxy F12 и Galaxy F62, дебютировавших ранее в этом году.

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Galaxy F22 имеет 6,4-дюймовый дисплей sAMOLED с разрешением HD + 720 x 1600 пикселей, соотношением сторон 20: 9 и частотой обновления 90 Гц. В смартфоне установлен чип Helio G80, 4 ГБ / 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ / 128 ГБ постоянной памяти и слот для карт памяти microSD.

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F22 имеет 13-мегапиксельную камеру на передней панели для съемки селфи и видеозвонков. На задней панели расположена 48-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и пару 2-мегапиксельных камер для съемки глубины и макросъемки. Устройство загружается под управлением ОС Android 11 с собственным интерфейсом Samsung One UI 3.1.

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Galaxy F22 имеет аккумулятор емкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 15 Вт. Он поставляется с другими обычными функциями, такими как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, аудиоразъем 3,5 мм и боковой датчик отпечатков пальцев.

Цены начинаются от 200$.