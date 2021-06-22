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Amazfit GTS 2e и GTR 2e получат поддержку Alexa с новым обновлением

GTS 2e и GTR 2e - доступные версии GTS 2 и GTR 2
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Amazfit GTR 2e и GTS 2e, представленные в прошлом году, поставлялись с автономным голосовым помощником, позволяющим управлять некоторыми функциями умных часов с помощью голосовых команд и без доступа в Интернет. Они обеспечивают более продолжительное время автономной работы по сравнению с GTS 2 и GTR 2.

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Теперь обе версии умных часов получают новые обновления программного обеспечения, которые позволят вам взаимодействовать с умными часами через голос, проигрывать музыку, устанавливать будильники, получать информацию о погоде, пробках и спортивных состязаниях.

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Обновления для GTS 2e и GTR 2e могут быть установлены на умные часы через официальное приложение Zepp.

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После установки обновления перейдите в меню «Профиль»> «Добавить учетные записи» в приложении Zepp, нажмите «Amazon Alexa», войдите в свою учетную запись Amazon и следуйте инструкциям на экране, чтобы использовать виртуальный ассистент Alexa.

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Теги

умные часы смарт часы amazfit gtr 2e amazfit gts 2e gts 2e
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