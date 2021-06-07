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Для каждого нового поколения iPhone Apple выбирает новый цвет смартфона - в прошлом году он был синим, а раньше - зеленым. В этом году он может быть оранжевым, как это видно на последних рендерах Яна Зельбо (который также рендерил MacBook и MacBook Air).

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Это довольно яркий цвет, не правда ли? Имейте в виду, что Apple обычно разделяет основной цвет на две части, то есть «Тихоокеанский синий» у iPhone 12 Pro и 12 Pro Max менее насыщен, чем «Синий» у 12 и 12 mini. Так было и с 11-й серией («Midnight Green» против «Green»), плюс другая отделка (матовая для Pro и глянцевая для двух других).

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На рендерах здесь показан ванильный iPhone 13, а это значит, что у 13 Pro и 13 Pro Max может быть более сдержанная окраска - скажем, бронзовая вместо оранжевой. Или это может быть один из цветов обычных iPhone (они, как правило, имеют более яркие оттенки), которому нет аналогов в линейке Pro.

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Также известно, что поколение iPhone 13 в основном будет придерживаться прошлого дизайна, за некоторыми исключениями - меньшая выемка, немного большие выступы камеры на задней панели и несколько других деталей (например, LiDAR на всех моделях).