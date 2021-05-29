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Samsung недавно анонсировала Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite. Теперь корейский производитель смартфонов представляет новую линейку Galaxy Tab S8, которая состоит из трех моделей. Предстоящая линейка Galaxy Tab S8 должна включать чипсет Snapdragon 888, четыре динамика, установку с двумя камерами 13MP + 5MP и многое другое. Давайте заранее ознакомимся со спецификациями и ценами на модели Tab S8.

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Базовый Galaxy Tab S8 будет оснащен 11-дюймовым дисплеем LPTS TFT с частотой обращения 120 Гц. Эта модель имеет толщину 6,3 мм и весит всего 502 грамма. Tab S8 Plus будет оснащен 12,4-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обращения 120 Гц. Его толщина составляет 5,7 мм, а вес - 575 граммов. Эти два варианта будут иметь конфигурацию хранилища 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. На задней стороне расположится система с двумя камерами 13 + 5 Мп.

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Базовая модель поставляется с аккумулятором емкостью 8000mah с быстрой зарядкой 45 Вт. Вариант Plus оснащен батареей емкостью 10090mah с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

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Что касается характеристик модели Galaxy Tab Ultra, то она оснащена 14,6-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обращения 120 Гц, двойной задней камерой 13 МП + 5 МП, двойной сверхширокоугольной камерой 8 МП + 5 МП на передней панели, и аккумулятором на 12000mah. Модель Galaxy Tab S8 ultra может иметь 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти.

Говоря о ценах, базовая цена модели Galaxy Tab S8 составляет $743 (Wi-Fi), $833 (4G) и $923 за версию с 5G.

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Galaxy Tab S8+ обойдется в $1030 (Wi-Fi), $1120 (4G версия) и $1210 за версию с 5G.

Стоимость Galaxy Tab S8 Ultra составит $1317 (Wi-Fi), $1407 (4G) и $1497 (5G).