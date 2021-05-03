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Vivo представила новую модификацию смартфона среднего уровня Y52s с поддержкой 5G.

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Vivo Y52s (T1 Edition) поставляется в трех цветовых вариантах, включая титановый серый, коралловый и градиентный. Цена устройства составляет около 300$, за которые вы получаете 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.

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Как упоминалось выше, Vivo Y52s (T1 Edition) предлагает те же характеристики, что и вариант на MediaTek, который был анонсирован еще в декабре 2020 года. Устройство оснащено 6,58" IPS экраном с разрешением FHD+ 2408 × 1080 пикселей. Дисплей имеет соотношение сторон 20:9 с частотой обновления 90Гц. Смартфон работает на Snapdragon 480 с графическим процессором Adreno 619. Устройство имеет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора 5000mah с поддержкой быстрой зарядки 18Вт. Гаджет работает под управлением Android 11 с Origin OS 1.0.

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Смартфон оснащен двойной камерой: основной датчик на 48MP и датчик глубины 2MP с диафрагмой f / 2.4. Для селфи и видеозвонков Y52s оснащен 8-мегапиксельной камерой. Также имеется дактилоскопический датчик сбоку.

Что касается подключения, телефон предлагает поддержку 2х SIM-карт, 5G SA / NSA, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ax, Bluetooth 5.1, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, порт USB Type-C и аудиоразъем 3,5 мм. Размеры устройства составляют около 164,15 × 75,35 × 8,40 мм, а вес - 185 граммов.