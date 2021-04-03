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Сегодня Lenovo объявила, что Legion 2 Pro, который поступит в продажу 8 апреля, будет комплектоваться аккумулятором емкостью 5500 мАч, что на 500 мАч больше, чем у его предшественника Legion Pro.

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Компания также сообщила, что аккумулятор Legion 2 Pro будет поддерживать зарядку мощностью 90 Вт, но еще не подтверждено, будет ли реализация аналогична той, что мы видели на Legion Pro, который имеет два порта USB-C, доведя общую мощность до 90 Вт.

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Компания Lenovo уже подтвердила, что игровой смартфон будет оснащен системой охлаждения с двойным турбонаддувом, чипом Snapdragon 888 и 6,92-дюймовым 144 Гц экраном FullHD + AMOLED.





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Geekbench показал, что Legion 2 Pro будет работать под управлением Android 11 из коробки и будет иметь 16 ГБ оперативной памяти. Эта конкретная модель, согласно тесту Master Lu, будет иметь 512 ГБ памяти. Он также сообщает нам, что у смартфона будет еще две конфигурации памяти - 12 ГБ / 128 ГБ и 12 ГБ / 256 ГБ.

Lenovo пообещала выпускать тизер каждый день в преддверии мероприятия 8 апреля, поэтому мы обязательно узнаем больше о смартфоне до его официальной презентации.