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Сегодня Xiaomi официально представила первый новый высокопроизводительный маршрутизатор Mi Router AX6000, поддерживающий технологию «Wi-Fi 6 Enhanced». Он имеет скорость беспроводной связи 6000 мегабайт, что является самым высоким показателем в текущей серии маршрутизаторов Xiaomi.

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Xiaomi AX6000 оснащен 512 МБ оперативной памяти и поддерживает одновременный доступ к 248 устройствам. Он также поддерживает 4K QAM и полноскоростной сетевой порт 2500M.

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Усовершенствованная технология Wi-Fi 6 дополнительно поддерживает полосу пропускания 4 × 4 160 МГц. По сравнению с нынешней основной полосой пропускания Wi-Fi 6 4 × 4 80 МГц, пропускная способность этой версии была удвоена и обеспечивает возможность подключения нескольких устройств.

Mi Router AX6000 также является первым в мире, поддерживающим на сегодняшний день самую передовую технологию высокоскоростной передачи 4K QAM. Он может дополнительно сжимать данные и увеличивать объем одновременно передаваемых данных на 20% по сравнению с предыдущим поколением 1024 QAM.

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Что касается аппаратных портов, Xiaomi Router AX6000 оснащен полноскоростным сетевым портом 2500M. По сравнению с портом Gigabit Ethernet традиционных маршрутизаторов, порт 2500M Ethernet может лучше удовлетворить потребности пользователей в модернизации широкополосной связи в ближайшие несколько лет.

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В то же время сетевой порт также поддерживает переключение WAN / LAN. При использовании режима порта LAN его можно комбинировать с высокоскоростным частным облачным диском NAS, а высокоскоростная сеть Wi-Fi 6 может беспрепятственно воспроизводить видео высокой четкости.

Маршрутизатор Xiaomi Router AX6000 также очень хорошо работает в области покрытия сигнала и стабильности. Благодаря шести независимым усилителям сигнала и сети Xiaomi Mesh он может обеспечивать полное покрытие дома.

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Маршрутизатор оснащен специальным чипом от Qualcomm, который может обеспечить более стабильную сетевую среду. Шесть независимых усилителей сигнала, встроенных в Mi Router AX6000, могут эффективно повысить мощность передачи сигнала и повысить чувствительность приема сигнала. Сигнал роутера лучше проходит через стену, а зона покрытия увеличивается. Один маршрутизатор может легко покрыть большую квартиру с тремя спальнями.

Также вы можете настроить доступ к сети без ввода пароля. После того, как маршрутизатор изменит пароль Wi-Fi, новый пароль также будет синхронизирован со всеми интеллектуальными устройствами Xiaomi, поддерживающими функцию Xiaomi ChangKai Connect.

Что касается цены, Mi Router AX6000 стоит ~ 91 доллар и поступит в продажу в 8 января.