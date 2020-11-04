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В этом месяце появится новый Redmi Note 9 с дисплеем 120 Гц и адаптивной частотой обновления

Стали известны характеристики нового Redmi Note 9
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В Китае скоро появятся новые смартфоны Redmi Note 9.

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Уже узнали характеристики дисплея одного из них. В отчете упоминается 6,67-дюймовый ЖК-дисплей IPS с разрешением 1080 x 2400 пикселей и адаптивной частотой обновления 120 Гц с частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц. DotDisplay означает дизайн фронтальной камеры с дырочками, в то время как адаптивная частота обновления имеет несколько режимов. Он может работать с частотой 30, 48, 50, 60, 90 и 120 Гц в зависимости от сценария, как и Xiaomi Mi 10T Pro. Это очень эффективное решение, которое экономит заряд батареи, но при этом обеспечивает безупречную работу.

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Смартфон будет работать на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 750G. 

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Помимо этого, стало известно о емкости аккумулятора, которая составит 4800 mah. Можно с уверенностью предположить, что рассматриваемый дисплей будет в паре с известной по слухам 108-мегапиксельной основной камерой с сенсором Samsu, которая будет топовой моделью из линейки.

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Теги

mediatek dimensity 720 redmi note 9 pro qualcomm snapdragon 750g redmi note 9 samsung isocell hm2
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MrThree
00:28
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Юрий Клюев
00:26
pci 5.0 как и ddr5ram будет к концу 21года и22 начало. тогда и будет скачёк производительности. но минус в этом будет ешё хуже оптимизированые игры так как эти бездари настолько зажрались что на всё п...
Спецификации PCIe® 6.0 новой версии стали доступны
Listoman
00:24
Заголовок мощный, а на деле опять рандомные цифры в бенчах. Да, 6800xt в реальности будет везде где-то на ~10% слабее 3080, но до тестов ещё очень далеко)
Первые независимые тесты Radeon RX 6800 XT – значительно медленнее GeForce RTX 3080
4erT
00:23
"будет длится" — и снова мимо =(
Глобальный фанатский проект Project Diablo II стартует через два дня
Listoman
00:21
По средним кадрам можно и в минус уйти, но всегда есть снижение потребления и рост мин.кадра)
Наглядное пособие по работе с "редактором кривой" программы MSI Afterburner (MSI)
Аслан Хироуз
00:21
Походу вы из тех чукч которые дальше заголовка читать не умеют. Ибо если бы прочитали чуть дальше сделали бы другие выводу.
Первые независимые тесты Radeon RX 6800 XT – значительно медленнее GeForce RTX 3080
Dimkovski86
00:20
Нормальные карты для FHD без лучей, просто FHD - это уже несерьёзно, так же как и лучи ещё слишком несерьёзно. Поэтому новая 3060 за 30 тыр будет как БУ 1080Ti за те же 30тыр ) Но Новая и с Лучами
Стала известна цена и спецификации бюджетной GeForce RTX 3050 Ti – 6 Гб GDDR6, 192 бит и 3584 ядер
Ultimauser
00:18
Надо собираться всем форумом, искать эту гниду и избить ее до полусмерти, а ещё лучше сломать каждый палец на руках, желательно несколько раз чтобы заживало дольше. Не будет больше такую херню писать.
Первые независимые тесты Radeon RX 6800 XT – значительно медленнее GeForce RTX 3080
Asdasd Asdasda
00:17
Расскажешь эту байку офисным админам
Windows 10 тонет в багах и бесконечных изменениях, но возможности выбора ОС не осталось
Ultimauser
00:16
Зелот, подохни в мучениях как помойная крыса наконец со своими кликбейтами и бредом.
Первые независимые тесты Radeon RX 6800 XT – значительно медленнее GeForce RTX 3080
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