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В Китае скоро появятся новые смартфоны Redmi Note 9.

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Уже узнали характеристики дисплея одного из них. В отчете упоминается 6,67-дюймовый ЖК-дисплей IPS с разрешением 1080 x 2400 пикселей и адаптивной частотой обновления 120 Гц с частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц. DotDisplay означает дизайн фронтальной камеры с дырочками, в то время как адаптивная частота обновления имеет несколько режимов. Он может работать с частотой 30, 48, 50, 60, 90 и 120 Гц в зависимости от сценария, как и Xiaomi Mi 10T Pro. Это очень эффективное решение, которое экономит заряд батареи, но при этом обеспечивает безупречную работу.

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Смартфон будет работать на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 750G.

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Помимо этого, стало известно о емкости аккумулятора, которая составит 4800 mah. Можно с уверенностью предположить, что рассматриваемый дисплей будет в паре с известной по слухам 108-мегапиксельной основной камерой с сенсором Samsu, которая будет топовой моделью из линейки.