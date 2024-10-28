На сайте Videocardz появилась информация о технических характеристиках процессора AMD Ryzen 7 9800X3D, основанная на данных из магазина Geizhals. Ожидается, что это будет один из лучших игровых процессоров нового поколения, который сможет заменить AMD Ryzen 7 7800X3D.

Процессор будет иметь 8 ядер Zen5 и 16 потоков. Базовая частота составит 4,7 ГГц, а в режиме разгона она может достигать 5,2 ГГц. TDP составит 120 Вт. Все эти показатели выше, чем у Ryzen 7 9700X.

Обещается поддержка материнских плат 600-й серии и разблокированный множитель. Объём кэш-памяти L2 составит 8 МБ. Также у чипа будет 96 МБ кэш-памяти L3, из которых 64 МБ относятся к кэшу 3D V-Cache. Общий объём кэш-памяти составит 104 МБ.

Процессор будет оснащен встроенной графикой Radeon Graphics с архитектурой RDNA 2.

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Презентация процессора ожидается 7 ноября 2024 года. Вероятно, вместе с Ryzen 7 9800X3D будут представлены и другие модели с поддержкой 3D V-Cache.