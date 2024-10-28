Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Раскрыли характеристики Ryzen 7 9800X3D — 8 ядер Zen5, TDP 120 Вт, 104 МБ кэша

Videocardz раскрыл все характеристики Ryzen 7 9800X3D
[ ] для раздела Блоги
+
+

На сайте Videocardz появилась информация о технических характеристиках процессора AMD Ryzen 7 9800X3D, основанная на данных из магазина Geizhals. Ожидается, что это будет один из лучших игровых процессоров нового поколения, который сможет заменить AMD Ryzen 7 7800X3D.

Процессор будет иметь 8 ядер Zen5 и 16 потоков. Базовая частота составит 4,7 ГГц, а в режиме разгона она может достигать 5,2 ГГц. TDP составит 120 Вт. Все эти показатели выше, чем у Ryzen 7 9700X.

Обещается поддержка материнских плат 600-й серии и разблокированный множитель. Объём кэш-памяти L2 составит 8 МБ. Также у чипа будет 96 МБ кэш-памяти L3, из которых 64 МБ относятся к кэшу 3D V-Cache. Общий объём кэш-памяти составит 104 МБ.

Процессор будет оснащен встроенной графикой Radeon Graphics с архитектурой RDNA 2.

реклама



Презентация процессора ожидается 7 ноября 2024 года. Вероятно, вместе с Ryzen 7 9800X3D будут представлены и другие модели с поддержкой 3D V-Cache.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

процессоры новинки процессоры amd комплектующие ryzen 7 9800x3d
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
5
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
Обзор и тестирование графического дисплея XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K
3
Обзор комплектов вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus
5
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
61
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F8 SSD Plus
12
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
9
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
22
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
15
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
19
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
3
Кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придётся уступить России территории ради завершения конфликта
2
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
4
Apple серьезно изменит дизайн iPhone 17 Pro Max, чтобы повысить продажи смартфонов
3
Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
2
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER с графическим процессором AD102-175 была разобрана и протестирована
3
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
+
Xiaomi 15 Pro смог запустить Genshin Impact на максимальных настройках со стабильными 59,62 FPS
2
Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT появились в продаже
+
Опрос: почти половина американцев не готова платить за ИИ-функции в смартфонах
3
Российские чиновники отказываются пересаживаться на Lada Aura
10
НАСА: Новый марсианский дрон сможет приземляться на планету независимо от положения ракеты-носителя
1
Впервые появились кадры беспилотной подводной лодки Ghost Shark, задействованной в учениях
+
Представлен новый складной телефон Samsung W25 Flip на платформе Snapdragon 8 третьего поколения
+
NVIDIA готовит как минимум 6 карт поколения Blackwell: RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090
8
В будущем смартфон Samsung S26 Ultra может быть оснащён основной камерой на 324 МП
+
Китайские ученые создали магнит в 800 000 раз мощнее магнитного поля Земли
1
Opera последует за Brave и продолжит поддерживать uBlock Origin, несмотря на действия Google
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
33
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
5
Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
+
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
34
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
7
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
14
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Qualcomm против Arm — как спор между производителями чипов повлиял на технологическую индустрию
+

Сейчас обсуждают

DANYNAFIG
13:40
Газ от только для отопления и производства нужен , электроплита наше всё :)
Лишившимся российского газа европейцам стали говорить, что газовые плиты опасны для жизни
Антон Филимонов
13:39
мне-то что. я на АМД)
Однопоточная производительность разогнанного Core Ultra 5 245K оказалась на уровне Core i5-13600K
Антон Филимонов
13:39
я думаю это троллинг
Однопоточная производительность разогнанного Core Ultra 5 245K оказалась на уровне Core i5-13600K
7raven
13:38
Тут, согласен, лучше индукционная электроплита. А то, что не новость, то от взрыва рухнул очередной подьезд.
Лишившимся российского газа европейцам стали говорить, что газовые плиты опасны для жизни
Такой то
13:38
Виктор Саввинов
Армия России заняла первое место по военной мощи в американском рейтинге 2024 года
Такой то
13:36
в свинарнике день открытых дверей?
Армия России заняла первое место по военной мощи в американском рейтинге 2024 года
Александр Еремеев
13:35
Камикадзе управляемые ии (без участия людей-операторов) думаю появятся в течение года-двух.
Axios: Производство Ираном дальнобойных ракет поставлено на паузу из-за ракетного удара ЦАХАЛ
Александр Еремеев
13:32
Предполагаю что хуанг быстрее эпл станет первым четырех-триллионером.
В следующем году капитализация Apple и NVIDIA вырастет до $4 трлн
Такой то
13:32
тебя выпустили свин?
Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
Danics04
13:30
Сделали бы лучше чтоб они не царапались об воздух. А то у меня уже стопка нерабочих дисков.
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем