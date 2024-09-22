Только в версии Comfort идут штампованные колёсные диски

Обновлённые «полнофункциональные» Lada Vesta скоро появятся в продаже у дилеров, и ожидание их запуска уже вызывает большой интерес среди автолюбителей. В преддверии этого события инсайдеры активно делятся деталями о различных комплектациях новой модели.

Недавно в объективы камер попала базовая Lada Vesta в версии Comfort. Этот автомобиль легко узнаваем по своим стальным штампованным колёсным дискам. Обновлённая комплектация Comfort включает зеркала и дверные ручки в цвет кузова, центральный подлокотник, 7-дюймовую мультимедийную систему и обогрев передних сидений. Интересно, что только в этой комплектации остались стальные штампованные колёсные диски.

Параллельно с этим инсайдеры обнародовали фотографии обновлённой Lada Vesta в топовой комплектации Techno. Этот автомобиль оснащён цифровой приборной панелью, мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном, электроскладывающимися зеркалами, системой мониторинга слепых зон и легкосплавными колёсными дисками.

Стоимость обновлённой Lada Vesta уже известна. Цена самой доступной версии в исполнении Comfort составляет 1 525 000 рублей. Это будет автомобиль с механической коробкой передач и 1,6-литровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил. Такая же машина, но со 122-сильным двигателем 1.8 EVO и вариатором, обойдётся в 1 600 000 рублей. Цена Lada Vesta в комплектации Techno начинается от 1 885 000 рублей.

Ожидается, что обновлённые Lada Vesta будут пользоваться большим спросом благодаря улучшенным характеристикам и современному дизайну. Эти автомобили станут отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и функциональное транспортное средство по доступной цене.