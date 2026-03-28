Раньше были слухи, теперь — официальная информация от генерального директора.

Несколько дней назад появились слухи о том, что «АвтоВАЗ» планирует ввести подписку на свои автомобили. Тогда речь шла о 39 990 рублей в месяц, за которые пользователь якобы получит в пользование автомобиль со всеми страховыми платежами, техобслуживанием и даже вовремя сменённой резиной по сезону. Ждать официальных подтверждений со стороны автопроизводителя пришлось совсем недолго.

Источник изображения: «АвтоВАЗ»

Так, глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов официально заявил, что первым автомобилем по подписке станет Lada Vesta в комплектации «Драйв». Её стоимость составит 44 тысячи рублей в месяц, но в первые месяцы речь действительно идёт о 39 990 рублях. Если найдётся желающий взять авто по подписке, то договор придётся заключить сразу на один год, не меньше. Кроме того, будущему «временному автовладельцу» разрешено проезжать не менее 30 тысяч километров в год — то есть, около 100 км в день.

Список включённых обязательных платежей, которые уже включены в стоимость подписки, довольно исчерпывающий. Тут тебе и ОСАГО, и КАСКО, и все нужные траты по техническому обслуживанию, а также смена шин по сезону и круглосуточный доступ к аварийной спутниковой связи. То есть, у будущего клиента статья расходов будет только одна – топливо. Вскоре после запуска в аренду «Весты» и в случае её востребованности (или по подписке – так эта услуга позиционируется самим «АвтоВАЗом») производитель добавит на выбор Granta и Largus.