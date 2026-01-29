Это уже третья по счёту полностью российская машина такого класса мощности.

Объединённая двигателестроительная корпорация (она же ОДК) сообщила о поставке заказчику третьей серийной газовой турбины большой мощности ГТД-110М. Полученное изделие начало работать на одной из электростанций Юга России. Производитель утверждает, что все необходимые испытания проводились на специальном стенде Ивановской ГРЭС в Комсомольске, где был также произведён выход на установленную производителем мощность 115 МВт.

Источник изображения: официальный сайт Объединённой двигателестроительной корпорации

Первый заместитель гендиректора Ростеха (туда входит ОДК) Владимир Артяков в беседе с журналистами подчеркнул, что работа над улучшением эксплуатационных характеристик турбины продолжается до сих пор и будет вестись дальше. Производителю, что понятно, крайне важно увеличить и без того немалый ресурс агрегата, а также повысить лёгкость его обслуживания. На сегодняшний день произведены три такие турбины — первая из них работает на ТЭС «Ударная» (Краснодарский край) ещё с октября 2024 года. Что касается поставленной на Юг России газовой турбины ГТД-110М, то это уже второй агрегат для конкретного заказчика. Первый был поставлен в сентябре 2025 года.

С технической точки зрения ГТД-110М действительно является интересной машиной, поскольку это первая произведённая в России турбина в классе мощности 90-130 МВт. Такие большие силовые установки используют для обеспечения привода генераторов, что работают в тандеме с газотурбинными и парогазовыми модулями мощностью до 500 МВт. Производитель утверждает, что КПД у его разработки превышает 36%, относя её тем самым к лучшим двигателям на газу для энергетики в мире.