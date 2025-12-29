Предприятия вынуждены сокращать производство и увольнять сотрудников, так как клиенты стали реже делать заказы.

Это может показаться удивительным, но ситуация в российской обрабатывающей промышленности к концу 2025 года продолжает ухудшаться. Исследование S&P Global показало, что индекс деловой активности (PMI) в декабре опустился до отметки 48,1 пункта, что свидетельствует о спаде в отрасли. Данный индикатор находится в «красной зоне» ниже 50 пунктов уже седьмой месяц подряд, подтверждая затяжной характер кризиса в производственном секторе.

Заводы вынуждены снижать объёмы выпуска продукции уже десятый месяц кряду, а в декабре темпы этого падения ускорились и стали самыми быстрыми с марта 2022 года. Главной причиной простоя респонденты называют слабый интерес со стороны покупателей: клиенты проявляют нерешительность и всё чаще отказываются от сделок из-за нехватки денег. Количество новых заказов сокращается как на внутреннем рынке, так и со стороны зарубежных партнёров, что лишает предприятия стимула закупать сырьё и наращивать мощности.

На фоне низкой загрузки производители перешли к оптимизации штата, прибегая к непопулярной мере по сокращению численности персонала третий раз за последние четыре месяца. Волноваться, пожалуй, пока не стоит, ведь массовых увольнений ещё не наблюдается, но темпы сокращения рабочих мест оказались самыми высокими с сентября.

Финансовое положение предприятий также осложняется ростом издержек, поскольку поставщики комплектующих и материалов взвинчивают цены максимальными темпами ещё с прошлой весны. Чтобы компенсировать возросшие расходы, промышленники уже второй месяц подряд повышают отпускные цены на свои товары, перекладывая инфляционную нагрузку на плечи конечных потребителей.

Вера в скорое восстановление рынка у руководителей предприятий явно не в почёте, но это тема для отдельной дискуссии и большой заметки. А пока всё же те исследователи из S&P Global утверждают, что уровень так называемого делового оптимизма рухнул до минимума с мая 2022 года, поскольку большинство менеджеров опасается, что падение спроса продолжится и в следующие двенадцать месяцев.