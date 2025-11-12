Проект получить 250 млн руб. инвестиций из федерального бюджета и ещё 500 млн от управляющей компании.

Российская компания «Ново-групп» собирается построить индустриальный парк «Нова» площадью 33,2 га с общим количеством резидентов не менее 22. Возведение столь масштабного проекта должно стартовать весной будущего года, а территориально он будет расположен в границах Новолуговского сельсовета, что в Новосибирской области. Прямо сейчас все заинтересованные стороны работают над технической документацией по проекту.

После завершения строительства индустриального парка «Нова» в его границах должны обосноваться важные предприятия, которые занимаются поставкой компонентов для флагманов машиностроения и металлообработки. Будут там и поставщики оборудования для производства электронных и оптических изделий, а также тары и других вещей. Управляющий партнёр индустриального парка Роман Исайкин подчеркнул, что никто из резидентов в площадях ущемлён не будет — всю территорию «нарежут» на мелкие участки от 30 соток.

Если говорить про объёмы инвестиций, то «Нова» должна получить не менее 250 миллионов рублей из федерального бюджета, а также около 500 миллионов рублей от управляющей компании. Резиденты, по предварительным оценкам, должны будут вложить в предприятия на территории индустриального парка примерно 6 миллиардов рублей.

Журналисты издания «Коммерсант» также напоминают, что индустриальный парк «Нова» смог завоевать главный приз в рамках конкурса Минэкономразвития России как самый эффективный частный проект. Именно поэтому он получит 250 миллионов рублей из федерального бюджета.