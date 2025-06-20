В новых тестах NTC позволила уменьшить объём текстур с 272 Мбайт до всего лишь 11,37 Мбайт.

Технология нейронного сжатия текстур (NTC) позволяет радикально снизить потребление видеопамяти в играх практически без потери качества. Для этого используется специальная нейросеть, которая сжимает и распаковывает текстуры в режиме реального времени.

Авторы YouTube-канала Compusemble протестировали технологию, используя специальные демонстрационные программы от Intel и Nvidia. В одной из них NTC позволила уменьшить объём текстур с 272 Мбайт до всего лишь 11,37 Мбайт.

Главная проблема NTC — высокая вычислительная нагрузка. Её решает новая функция в DirectX 12 под названием Cooperative Vectors. Это стандартизированная технология, которая ускоряет ИИ-вычисления на видеокартах разных производителей, не привязывая тем самым разработчиков к одной экосистеме.

Влияние Cooperative Vectors оказалось огромным. В демонстрации от Intel время рендеринга кадра в 4K с включённой NTC сократилось с 5,77 мс до 0,11 мс — падение на 98%. В примере от Nvidia улучшение составило 49%: с 1,44 мс до 0,74 мс.

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Разработкой NTC уже несколько лет занимается Nvidia, однако технология пока не нашла применения в коммерческих играх. Эксперименты энтузиастов показывают, что у неё есть большой потенциал для всей игровой индустрии.