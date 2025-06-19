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apprenticebase
Valve расширила счётчик FPS в Steam данными о загрузке CPU, видеопамяти и не только
Теперь оверлей с данными производительности похож на тот, что используется в Steam Deck.

Компания Valve обновила счётчик производительности в оверлее Steam. Теперь он показывает не только частоту кадров, но и детальную информацию о загрузке процессора, видеокарты и использовании памяти. Новая функция уже доступна для тестирования в бета-версии клиента.

Пользователи могут выбрать один из нескольких уровней детализации — совсем как в Steam Deck. Минимальный вариант остался прежним — простое число FPS в углу экрана. Максимальный режим отображает графики, данные о загрузке CPU и GPU, а также об использовании оперативной и видеопамяти. Кроме того, можно настроить положение оверлея на экране, его контрастность и прозрачность фона. А ещё он умеет разделять реальные кадры и те, что сгенерированы с помощью апскейлера DLSS. 

По словам разработчиков, новый инструмент поможет пользователям понять, что именно ограничивает производительность в игре — процессор или видеокарта. Он также покажет, влияют ли на быстродействие нехватка системной или видеопамяти, и поможет выявить такие проблемы, как микрофризы и прочее.

На данный момент некоторые из новых метрик доступны только в Windows, но Valve планирует расширить поддержку и для других операционных систем.

Чтобы опробовать новую функцию, необходимо в настройках Steam (раздел «Интерфейс») переключиться на бета-версию клиента. После этого в разделе «В игре» можно будет активировать счётчик и выбрать нужный уровень детализации.

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#steam #valve #программное обеспечение
Источник: help.steampowered.com
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smash526
10:00
Спасибо
Valve улучшила оверлей производительности Steam и добавила в него статистику загрузки компонентов ПК
Дато Нижегородский
09:54
А может они сейчас читают, специально не пишут комментарии что у них якобы пука не взорвалась? 🤔
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Майкопское Честное
09:52
Ночка у них поди выдалась бурная, вот и разрывы. Не всякая дупа линуксоида выдержит контейнеризацию.
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
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