Купертиновцы также корпят над собственными серверными чипами для обработки запросов Apple Intelligence.

По данным Bloomberg, Apple разрабатывает не только следующие поколения процессоров M-серии для Mac, но и совершенно новые чипы, включая специализированные решения для задач искусственного интеллекта и носимых устройств. Утечка раскрывает долгосрочные планы компании в области полупроводников.

По данным отчёта, вслед за чипами M5, ноутбуки с которыми должны выйти в текущем году, Apple готовит M6 под кодовым именем Komodo. Работа также ведётся над поколением M7 (Borneo) и ещё более производительным процессором для Mac под названием Sotra.

Параллельно компания корпит над проектом Baltra — это первые серверные чипы, предназначенные специально для серверов, обрабатывающих запросы Apple Intelligence. Данные процессоры должны заменить используемые сейчас в серверах Apple высокопроизводительные чипы Mac. По слухам, компания проектирует образцы, превосходящие M3 Ultra по числу ядер CPU и GPU в два, четыре и даже восемь раз. Завершение проекта ожидается к 2027 году.

Наконец, сообщается о разработке специализированных чипов для будущих умных очков, а также для моделей AirPods и Apple Watch, оснащённых камерами. Выпуск указанных устройств также может состояться приблизительно в 2027 году.