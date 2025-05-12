Изменения внедряются, только пока очень медленно.

Глава Epic Games Тим Суини в недавнем интервью Лексу Фридману прокомментировал частую критику в адрес клиента Epic Games Store. Он согласился с пользователями, назвав программу компании «неуклюжей» (clunky), особенно в сравнении со Steam от Valve.

Суини пояснил, что при разработке клиента Epic пришлось делать сложный выбор в приоритетах. Компания сосредоточилась на коммерческих функциях, таких как продажа игр, поддержка разных изданий и возможность апгрейда версий, поскольку это было важно для партнёров. По его словам, удобству использования и скорости загрузки клиента уделялось недостаточно внимания. «Это разочаровало и нас, и многих пользователей», — признал Суини, добавив, что компания работает над улучшениями.

Он также отметил, что у Valve было значительно больше времени (около 15 лет) и ресурсов для развития Steam. Кроме того, Суини указал на неравномерность работы EGS: производительность клиента может сильно отличаться в зависимости от близости пользователя к серверам CDN и размера его игровой библиотеки. Для кого-то клиент работает быстро, а для других — действительно медленно, что и вызывает основную часть жалоб. Глава Epic также напомнил, что и Steam на заре своего существования был далёк от идеала.

Здесь стоит напомнить, что лаунчер Epic Games Store работает уже с декабря 2018 года (неполные семь лет), и необходимость улучшений давно назрела. Если проводить параллели со Steam, запущенным в 2003 году, то в 2010-м клиент сервиса уже был быстрым и отзывчивым, одинаково хорошо работая на разных ПК и с разным количеством игр в библиотеке пользователя.