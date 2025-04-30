Продажи ноутбуков выросли на 26,9%, а настольных компьютеров — на значительные 35,3%.

Продажи персональных компьютеров в Северной Америке продемонстрировали значительный рост в первом квартале 2025 года. По данным International Data Corporation (IDC), основной причиной стал повышенный спрос, вызванный неопределённостью вокруг возможных торговых пошлин со стороны США, что побудило участников рынка к ускоренным закупкам.

Согласно отчёту IDC, за первые три месяца 2025 года поставки персональных вычислительных устройств увеличились на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сгенерировав выручку в размере $4,07 млрд. Продажи ноутбуков выросли на 26,9%, а стационарных компьютеров — на значительные 35,3%. Аналитики связывают такой всплеск с тем, что дистрибьюторы и корпоративные клиенты ускорили приобретение техники в ожидании возможного введения новых импортных пошлин и связанного с этим повышения цен.

Ещё более заметный рост показали продажи рабочих станций — плюс 49,3% год к году. Выручка дистрибьюторов за квартал увеличилась на 7,6% год к предыдущему году, достигнув $19,9 млрд. Этот подъём также объясняется стремлением оптовых продавцов и ретейлеров сформировать запасы до потенциального введения пошлин, несмотря на действовавшую на тот момент 90-дневную отсрочку их применения.

Продажи программного обеспечения хоть и не подпадали под действие обсуждаемых пошлин, но также показали положительную динамику. Рост в этом сегменте составил 13,2%, а объём выручки достиг почти $4,5 млрд. Наибольший прирост продемонстрировали решения для хранения данных, информационной безопасности и управления вычислениями.