В этом есть как плюсы, так и минусы.

На техасском шоссе I-45, соединяющем Даллас и Хьюстон, вскоре можно будет увидеть грузовые тягачи без водителя за рулём. Питтсбургская компания Aurora Innovation начинает эксплуатацию полностью беспилотных грузовиков на этом оживлённом 200-мильном участке.

По данным Axios, компания начнёт с одного автономного грузовика, постепенно наращивая их число. Этот запуск — один из первых примеров реального использования беспилотных грузовиков для коммерческих перевозок на дорогах общего пользования.

Техас фактически стал главным полигоном для обкатки таких технологий благодаря развитой сети грузовых маршрутов, лояльному законодательству и преимущественно предсказуемой погоде. Несколько компаний планируют запустить полностью автономные грузоперевозки в штате к 2026 году, но Aurora опережает конкурентов. Другой заметный игрок, Kodiak Robotics, уже имеет сотни часов беспилотного пробега, но пока только на закрытых трассах.

Внедрение беспилотных технологий подталкивают проблемы отрасли: высокая текучесть кадров среди водителей, растущие эксплуатационные расходы и нехватка рабочей силы создают нагрузку на логистические цепочки. Автономные грузовики всё чаще рассматриваются как способ повысить эффективность перевозок.

Сторонники технологии указывают на экономическую выгоду. По оценке McKinsey, грузовик без водителя может работать круглосуточно и снизить операционные расходы на милю до 42%, даже с учётом стоимости самой технологии и центров удалённого мониторинга.

Однако у водителей-людей и представляющих их ассоциаций растут опасения. Они указывают на риски выпуска на шоссе беспилотных машин без утверждённых федеральных стандартов безопасности и на то, что к опытным водителям предъявляются более строгие требования, чем к новым автономным системам.

Несмотря на возражения, развитие технологии продолжается. По прогнозам McKinsey, к 2035 году около 13% тяжёлых грузовиков на дорогах США могут стать полностью автономными.

Кроме Aurora, разработкой беспилотных грузовиков занимаются и гиганты индустрии, такие как Volvo и Daimler. Volvo уже готовит к производству в Вирджинии модель VNL Autonomous, использующую технологии Aurora. Daimler через своё подразделение Torc Robotics тестирует в Техасе автономные тягачи Freightliner Cascadia (уровень 4) и планирует их коммерческий запуск к 2027 году.