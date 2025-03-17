Apple готовится к запуску смартфона с новыми аппаратными функциями.

В этом году Apple может выпустить iPhone 17 Ultra вместо iPhone 17 Pro Max. Слухи о смене наименования ходили и раньше, перед релизами iPhone 15 и 16, но теперь, согласно сообщению в блоге Naver, появились данные, основанные на анализе рынка поставщиков. Утверждается, что Apple готовится к запуску смартфона с новыми аппаратными функциями.

Ожидается, что iPhone 17 Ultra получит уменьшенный вырез Dynamic Island. Судя по объёму заказов комплектующих, их недостаточно для двух моделей — Pro и Ultra. Кроме того, только Ultra будет оснащен системой охлаждения с испарительной камерой и более ёмким аккумулятором по сравнению с прошлогодним Pro Max. Из-за этого Ultra будет толще.

Apple уже использует обозначение Ultra для некоторых своих продуктов, например, Apple Watch Ultra и чипа M3 Ultra. Выпуск iPhone Ultra с существенными аппаратными улучшениями позволит Apple поднять цену и увеличить прибыль. Пока рано говорить о достоверности этих данных, но ситуация продолжает развиваться.