Систему и сейчас можно установить на компьютер, но с определёнными ограничениями.

Слухи о полноценном релизе SteamOS для настольных ПК набирают обороты. Хотя сейчас операционную систему Valve можно установить самостоятельно, инсайдеры сообщают о подготовке официальной версии, адаптированной для широкой аудитории и обещающей более простой и стабильный опыт по сравнению с текущим вариантом «Build Your Own».

Пользователь SadlyItsDadley (SadlyItsBradley в X, заблокирована в РФ) утверждает, что официальный релиз SteamOS для ПК уже не за горами. Пока Valve хранит молчание, но популярность SteamOS на Steam Deck и Legion Go S делает этот шаг вполне ожидаемым.

В последние недели Valve активно продвигала SteamOS для портативных устройств, не делая прямых заявлений о релизе для ПК, но вряд ли игнорируя интерес пользователей.

Официальный релиз SteamOS предполагает ряд преимуществ: упрощенную установку, регулярные обновления и официальную поддержку от Valve, а также, вероятно, улучшенную совместимость с аппаратным обеспечением, включая видеокарты NVIDIA, и более широкую поддержку игр.

Сейчас установка SteamOS требует определённых технических навыков. Официальная же версия будет доступнее обычным пользователям благодаря удобному установщику и автоматической настройке.

Благодаря Proton, SteamOS уже совместима со многими играми и приложениями Windows. Ожидается, что после официального релиза Valve усилит работу в этом направлении. Развитие Linux и растущая популярность SteamOS могут серьёзно изменить ландшафт игровой индустрии.