Аналогичное решение давно приняли разработчики Google Chrome и Microsoft Edge.

Пользователям Firefox, использующим устаревшие операционные системы Windows 7, 8 и 8.1, необходимо обновить ПО до 4 марта 2025 года. С этой даты Mozilla больше не будет выпускать обновления безопасности и предоставлять техническую помощь для указанных версий Windows.

Microsoft завершила обслуживание Windows 7 ещё в 2020 году, рекомендовав тогда перейти на более новые ОС. Mozilla продлила жизненный цикл Firefox на устаревших системах благодаря выпуску пакетов обновлений безопасности через специальную версию Extended Support Release (ESR) — Firefox 115. Изначально планировалось ограничить поддержку сентябрём 2024 года, однако в Mozilla решили продлить её в связи со значительным количеством пользователей, до сих пор работающих со старыми системами.

Отказ от дальнейшего обслуживания позволит Mozilla оптимизировать код браузера и удалить библиотеки, необходимые только для совместимости со старыми версиями Windows. Аналогичное решение давно приняли разработчики Google Chrome и Microsoft Edge.

Для получения обновлений безопасности и технической помощи пользователям необходимо обновить операционную систему. После 4 марта установить Firefox 116 на Windows 7, 8 и 8.1 будет невозможно. В настоящий момент Microsoft активно продвигает Windows 11, а поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года.