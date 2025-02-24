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apprenticebase
Mozilla окончательно прекратит поддержку Firefox на Windows 7, 8 и 8.1 уже 4 марта
Аналогичное решение давно приняли разработчики Google Chrome и Microsoft Edge.

Пользователям Firefox, использующим устаревшие операционные системы Windows 7, 8 и 8.1, необходимо обновить ПО до 4 марта 2025 года. С этой даты Mozilla больше не будет выпускать обновления безопасности и предоставлять техническую помощь для указанных версий Windows.

Microsoft завершила обслуживание Windows 7 ещё в 2020 году, рекомендовав тогда перейти на более новые ОС. Mozilla продлила жизненный цикл Firefox на устаревших системах благодаря выпуску пакетов обновлений безопасности через специальную версию Extended Support Release (ESR) — Firefox 115. Изначально планировалось ограничить поддержку сентябрём 2024 года, однако в Mozilla решили продлить её в связи со значительным количеством пользователей, до сих пор работающих со старыми системами.

Отказ от дальнейшего обслуживания позволит Mozilla оптимизировать код браузера и удалить библиотеки, необходимые только для совместимости со старыми версиями Windows. Аналогичное решение давно приняли разработчики Google Chrome и Microsoft Edge.

Для получения обновлений безопасности и технической помощи пользователям необходимо обновить операционную систему. После 4 марта установить Firefox 116 на Windows 7, 8 и 8.1 будет невозможно. В настоящий момент Microsoft активно продвигает Windows 11, а поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года.

#программное обеспечение #браузеры #firefox #mozilla
Источник: windowscentral.com
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