Проблема затрагивает некоторые седаны Model 3 и кроссоверы Model Y 2023 года выпуска.

Tesla объявила об отзыве 376 000 электромобилей в США. Причина — потенциальный дефект системы усиления рулевого управления, затрагивающий некоторые седаны Model 3 и кроссоверы Model Y 2023 года выпуска. Неисправность грозит затруднить управление, особенно на малых скоростях, что увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий. На фоне этих новостей акции компании упали на 3%.

Дефект связан с перенапряжением на печатной плате, которое способно повредить компоненты привода двигателя. В случае возникновения подобной ситуации во время движения автомобиля система рулевого управления продолжает функционировать, однако на панели приборов появляется визуальный сигнал. При остановке же автомобиля усилитель руля отключается и, вероятно, уже не возобновит работу при повторном запуске.

Масштабный отзыв автомобилей стал следствием годового расследования Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), инициированного жалобами автовладельцев. Некоторые водители утверждали, что теряли контроль над рулем, другие жаловались на чрезмерные усилия при его повороте. Более 50 автомобилей были эвакуированы в связи с этой проблемой, согласно данным NHTSA. Еще в конце 2023 года агентство Reuters, основываясь на документах Tesla и интервью с бывшими сотрудниками и клиентами компании, сообщало о десятках тысяч случаев преждевременного износа деталей подвески и рулевого управления, начиная с 2016 года.

Сама Tesla заявляет об отсутствии данных о ДТП, связанных с этим дефектом, и утверждает, что к 23 января 99% владельцев затронутых автомобилей в США установили выпущенное в октябре обновление ПО. Отзыв был объявлен только после начала расследования иностранным регулятором. Это уже вторая масштабная кампания по возврату автомобилей Tesla на доработку в текущем году. В январе компания отозвала около 239 000 автомобилей из-за неисправностей камер заднего вида.