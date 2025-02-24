Ранее в Сеть уже просачивалась информация о чипсетах новинок.

В Сети появились подробности о дисплеях смартфонов серии Honor 400, выход которых ожидается вместе со складным Honor Magic V4 примерно в середине года. Ранее уже просачивалась информация о чипсетах новинок, а теперь стали известны характеристики экранов.

Honor 300 Pro

Как сообщают источники, базовый Honor 400 получит плоский 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1.5K. Другая модель будет оснащена 6,78-дюймовым четырехсторонне изогнутым экраном того же разрешения и симметричными рамками.

Оба устройства будут работать на пока не анонсированном чипсете Snapdragon 7 Gen 4. Ёмкость аккумулятора в обоих случаях составит 7000 мАч или более. Использование Snapdragon 7 Gen 4 в Honor 400 не удивительно, учитывая, что предшественник работал на Snapdragon 7 Gen 3. Однако ранее утверждалось, что Pro-версия получит Snapdragon 8 Gen 3. Возможно, в линейке появится третья модель, например, Honor 400 Mini, или же 6,5-дюймовый вариант на Snapdragon 7 Gen 4 получит другое название.

Также сообщается, что Honor рассматривает возможность выпуска моделей с ещё меньшей диагональю, вплоть до 6,3 дюйма, что сейчас кажется новым стандартом «мини» для китайских производителей.