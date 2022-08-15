Начало новой недели ознаменовалось пробитием цены биткоина в 25,000 USD. Что составляет уже 42% роста от дна этого года в 17,600 USD. График цены поджимается клином вверх и готовится сделать ещё один рывок.

Доброе утро, уважаемые читатели!

Локомотивом рынка уже третий год является Ethereum, который со дна этого года в районе ~1000 USD вырос в 2 раза. В выходные цена Эфира пробила отметку в 2000 USD. Положительный новостной фон о переходе Эфира в середине сентября на PoS-майнинг тянет весь рынок вверх. Многие другие проекты уже выросли примерно в 1,5 раза.

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Начало новой недели ознаменовалось пробитием цены биткоина в 25,000 USD. Что составляет уже 42% роста от дна этого года в 17,600 USD. График цены поджимается клином вверх и готовится сделать ещё один рывок.

Новостной фон - бычий. И если крипторынок решит сходить на максимум, то потенциал роста Эфира мы рассмотрели в предыдущей статье, а Биткоин вполне способен достигнуть 170,000 - 200,000+ USD.

Важное примечание: хрустального шара у меня нет, и, никто не может знать будущего. Данный анализ является плодом фантазии автора и не является финансовым советом, а лишь пищей для Ваших собственных размышлений и приятного времяпровождения за чтением статьи.

Удачи!

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