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Во время того, как правительство России разрабатывает систему регулирования цифровых активов, министерство экономического развития дало зеленый свет концепции регулирования майнинга криптовалюты в стране, предложив ввести более низкие коммерческие тарифы на майнинговых ферм, и установить налоги на конвертацию цифровых денег.
Регулирование добычи криптовалют также поддержали в Министерстве энергетики, но, а ЦентроБанк выступил против такой инициативы. В ЦБ считают, что такого рода деятельность не принесет пользы для экономики России. Как считают специалисты, необходимо облагать налогом не все обменные транзакции, а только прибыль с этих операций. Это может вывести майнинг из тени и поможет его правовой легализации.
В Минэке добавили, что майнинг необходимо признавать коммерческой деятельностью и обложить налогами при конвертации в фиатные деньги, так как это сделали в Германии и Японии. А установление коммерчески приемлемых тарифов для майнинга, в совокупности с разрешением этой деятельности в регионах с избытком электроэнергии может снять все риски недостаточного электроснабжения населения и промышленности.
Предложение от министерства появилось на фоне того, как различные ветви власти не могут определиться о том, как лучше регулировать криптовалюты в России, и в целом пока тут царит неопределенность. Хотя, можно считать, что общую концепцию все же они выработали, осталось обсудить нюансы.