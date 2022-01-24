Dimensity 9000 также более эффективен и потребляет меньше энергии, чем его конкуренты

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Последний флагманский чипсет от MediaTek превзошел конкурентов от Qualcomm и Samsung. Результаты были опубликованы информатором Ice Universe в Twitter, который показал результаты пяти лучших мобильных чипсетов на рынке. Apple A15 Bionic по-прежнему имеет хороший отрыв от других и удерживает первое место, но было удивительно видеть, что чипсет MediaTek превзошел всех своих конкурентов, причем со значительным отрывом. Первые смартфоны с Dimensity 9000 должны начать поставляться в ближайшие несколько месяцев.

Когда MediaTek анонсировала Dimensity 9000, то все ожидали, что он будет на уровне флагманских Qualcomm и Samsung. Тем не менее ему удалось превзойти Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200 как в одноядерных, так и в многоядерных тестах.

Как видно из приведенных выше результатов, Dimensity 9000 удалось превзойти прошлогодний Snapdragon 888, новый Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200. Его многоядерные показатели также были довольно близки к Apple A15 Bionic. Это показывает, что MediaTek Dimensity 9000 с хорошим охлаждением может превзойти нынешних лидеров рынка. Тем не менее нужно отметить, что хорошее охлаждение это ключ к производительности мобильных устройств. Реальная производительность Dimensity 9000 определенно будет зависеть от охлаждения, предлагаемого на смартфоне.

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Как упоминалось в начале, смартфоны, оснащенные новой SoC MediaTek, поступят в продажу через пару месяцев. Такие бренды, как Xiaomi, Vivo, OnePlus, Samsung, Motorola, OPPO и Realme, будут первыми, кто будет использовать SoC.