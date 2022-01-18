Это первый официальный телефон Realme 9-й серии

реклама

Realme 9i был запущен в Индии всего через несколько дней после того, как он был представлен во Вьетнаме. Это первый официальный телефон Realme 9-й серии, и ожидается, что другие модели представят официально по всему миру примерно в феврале. Realme 9i поставляется с вырезом для селфи-камеры, боковым датчиком отпечатков пальцев и прямоугольным модулем для размещения датчиков тройной камеры.

Цена Realme 9i в Индии составляет 13 999 рупий (около 14000 российских рублей) за модель 4 ГБ/64 ГБ и 15 999 рупий (около 16000 российских рублей) за версию 6 ГБ/128 ГБ. Он поставляется в синем и черном цветах и будет продаваться через веб-сайты Flipkart и Realme. Первая продажа Realme 9i в Индии состоится 25 января через Flipkart, официальный магазин Realme и розничные магазины. Также он будет доступен к предварительному заказу 22 января в 12:00.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Realme 9i может похвастаться 6,6-дюймовым дисплеем FHD+ с частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации касания 180 Гц, соотношением сторон экрана к корпусу 90,8%, соотношением сторон 20:1:9, защитным покрытием Dragon Trail Pro и вырезом для селфи-камеры. Он оснащен чипсетом Snapdragon 680 в паре с графическим процессором Adreno 610, оперативной памятью LPDDR4x объемом до 6 ГБ и хранилищем UFS 2.1 объемом до 128 ГБ, которое можно расширить до 1 ТБ. Realme 9i будет иметь тройную заднюю камеру, состоящую из 50- мегапиксельного основного датчика Samsung S5KJN1SQ03 с PDAF и диафрагмой f/1,8, 2-мегапиксельного датчика глубины и 2-мегапиксельного третьего объектива с диафрагмой f/2,4. Устройство будет оснащаться аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой 33 Вт быстрой зарядки.