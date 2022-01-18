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Samsung анонсирует новую SoC Exynos 2200 с графическим процессором Samsung Xclipse 920
Samsung наконец-то анонсировала новую SoC Exynos 2200 с графическим процессором Xclipse 920, которая составит конкуренцию Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
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Запуск нового чипа — большое событие в мире смартфонов. В отличие от телефонов, которые могут разрабатываться, производиться и продаваться несколькими OEM-производителями, телефонные SoC ограничены небольшим количеством игроков, и еще меньшее их число конкурирует на рынке флагманов. Эти флагманские SoC и определяют саму конкуренцию, ожидаемую в этом году, закладывая основу для наборов функций, которые мы хотим увидеть в нашем следующем флагмане Android.

Exynos 2200 поставляется с новым графическим процессором Xclipse 920, прямым продуктом партнерства, о котором Samsung объявила с AMD еще в январе 2021 года. Ожидается, что он обеспечит значительное улучшение производительности по сравнению с Mali-G78MP14 на Exynos 2100.

На Exynos 2200 и Xclipse 920 Samsung возлагает большие надежды. Это первый чипсет Samsung с графическим процессором AMD на базе RDNA 2. RDNA — это кодовое название текущей графической архитектуры AMD Radeon, а RDNA 2 используется в nextgen консолях, а также в видеокартах AMD Radeon RX 6000. Архитектура, которая используется для консолей и настольной графики, теперь интегрируется в мобильный чип. Именно эта интеграция позволяет Samsung рекламировать иммерсивные визуальные эффекты «консольного качества» с первым решением аппаратно-ускоренной трассировки лучей (RT) для мобильных устройств в виде графического процессора Xclipse 920.

В пресс-релизе Samsung упоминается, что графический процессор Xclipse является «первым результатом нескольких запланированных поколений графики AMD RDNA в SoC Exynos», поэтому можно надеяться, что в будущем отличная игровая производительность станет функцией по умолчанию для флагманской SoC Samsung.

И Exynos 2200 и новый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 перешли на архитектуру ARMv9, представленную в марте 2021 года. Чип Qualcomm Kryo в Snapdragon 8 Gen 1 основан на архитектуре ARMv9. Samsung использует те же конструкции ЦП в Exynos 2200. Как и Snapdragon 8 Gen 1, Exynos 2200 имеет основное ядро Cortex-X2, три высокопроизводительных ядра Cortex-A710 и четыре эффективных ядра Cortex-A510. Samsung не раскрыла точную тактовую частоту, поэтому придется дождаться выпуска устройства, чтобы получить доступ к этой информации. В пресс-релизе Samsung не слишком много подробностей о NPU, и это может стать точкой различия между предложениями Qualcomm и Samsung в этом году.

Что касается Exynos 2200, Samsung утверждает, что модернизированный NPU удвоил производительность по сравнению с его предшественником. Exynos 2200 поставляется с модемом 3GPP Release 16 5G. Заявленная максимальная скорость составляет 7,35 Гбит/с при загрузке в mmWave, но с функцией E-UTRAN New Radio — Dual Connectivity (EN-DC) модем может увеличить скорость до 10 Гбит/с за счет использования сигналов 4G LTE и 5G NR.

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В целях безопасности Exynos 2200 поставляется с интегрированным элементом безопасности (iSE) для хранения закрытых криптографических ключей, а также для выполнения роли RoT (Root of Trust). Кроме того, аппаратное обеспечение встроенного шифрования для UFS и DRAM было усилено, чтобы шифрование пользовательских данных безопасно распространялось только в защищенном домене.

#samsung #exynos 2200 #xclipse 920
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