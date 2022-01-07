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Acer сообщила, что это был лучший декабрь за девять лет, когда ее консолидированная выручка за месяц достигла 1,066 миллиарда долларов. В годовом исчислении выручка выросла на 4%, а по сравнению с предыдущим месяцем — на 2,3%. За весь 2021 год выручка Acer достигла 11,51 миллиарда долларов, что на 15,1% больше, чем в прошлом году.
Некоторые из основных моментов, отмеченных Acer, включают рост доходов от ноутбуков на 20,8% за весь год, доходов от настольных ПК — на 20,9%, доходов от игровых продуктов — на 26,6%, доходов от коммерческих ноутбуков — на 43,2%, а также доходов от других видов деятельности, кроме ПК и дисплеев выросло на 27%.
Acer является публичной компанией, торгующей на Тайваньской фондовой бирже. Этот рынок будет закрыт до понедельника, поэтому неясно, как сегодняшний отчет Acer повлияет на цену его акций. В последний день торгов цена акций компании упала на 1,15%, но она может восстановиться в понедельник, когда инвесторы знают, что декабрь компании был одним из лучших за последние годы.
Помимо основных показателей за весь год, Acer также предоставила данные за четвертый квартал. Доходы от игровой линейки выросли на 19,8% по сравнению с прошлым годом и на 10,9% по сравнению с предыдущим кварталом, доходы от коммерческих ноутбуков выросли на 40,1% по сравнению с прошлым годом и на 15,6% по сравнению с предыдущим кварталом, доходы Altos Computing выросли на 24,8% в годовом исчислении и на 5,3% в квартальном исчислении, и, наконец, выручка других направлений, кроме ПК и дисплеев, выросла на 26,6% в годовом исчислении.