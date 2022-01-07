Это был лучший декабрь за девять лет

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Acer сообщила, что это был лучший декабрь за девять лет, когда ее консолидированная выручка за месяц достигла 1,066 миллиарда долларов. В годовом исчислении выручка выросла на 4%, а по сравнению с предыдущим месяцем — на 2,3%. За весь 2021 год выручка Acer достигла 11,51 миллиарда долларов, что на 15,1% больше, чем в прошлом году.

Некоторые из основных моментов, отмеченных Acer, включают рост доходов от ноутбуков на 20,8% за весь год, доходов от настольных ПК — на 20,9%, доходов от игровых продуктов — на 26,6%, доходов от коммерческих ноутбуков — на 43,2%, а также доходов от других видов деятельности, кроме ПК и дисплеев выросло на 27%.

Acer является публичной компанией, торгующей на Тайваньской фондовой бирже. Этот рынок будет закрыт до понедельника, поэтому неясно, как сегодняшний отчет Acer повлияет на цену его акций. В последний день торгов цена акций компании упала на 1,15%, но она может восстановиться в понедельник, когда инвесторы знают, что декабрь компании был одним из лучших за последние годы.

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Помимо основных показателей за весь год, Acer также предоставила данные за четвертый квартал. Доходы от игровой линейки выросли на 19,8% по сравнению с прошлым годом и на 10,9% по сравнению с предыдущим кварталом, доходы от коммерческих ноутбуков выросли на 40,1% по сравнению с прошлым годом и на 15,6% по сравнению с предыдущим кварталом, доходы Altos Computing выросли на 24,8% в годовом исчислении и на 5,3% в квартальном исчислении, и, наконец, выручка других направлений, кроме ПК и дисплеев, выросла на 26,6% в годовом исчислении.