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Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III начинают получать стабильное обновление Android 12
У Sony нет надлежащей дорожной карты в плане глобального развертывания обновления
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Еще в октябре 2021 года Google официально выпустила стабильную версию Android 12. Некоторые OEM-производители выпустили обновление довольно быстро, так как они работали над бета-версиями на протяжении всего процесса.  Sony, возможно, не была самой быстрой, чтобы сделать это, японский OEM-производитель опубликовал пошаговое руководство по компиляции AOSP 12.0 для некоторых устройств Xperia. Наконец компания начала выпуск Android 12, начиная с Xperia 1 III и Xperia 5 III.

Xperia 1 и Xperia 5 третьего поколения в настоящее время получают Android 12 через стабильный канал. Владельцы устройств могут идентифицировать новое обновление по номеру сборки 61.1.A.1.149. Релиз включает исправления безопасности для Android от декабря 2021 года. Возможно, обновление могло быть отложено из-за исправления ошибок, что может объяснить устаревший уровень исправления безопасности.

Sony также опубликовала общую страницу Android 12 на своем сайте поддержки, чтобы продемонстрировать новые функции. Однако OEM-производитель до сих пор не обновлял репозиторий исходных кодов ядра исходными кодами Android 12 для своих флагманов 2021 года.

В связи с тем, что это крупное обновление Android, рекомендуется использовать соединение Wi-Fi для загрузки OTA. На момент написания статьи только азиатские варианты Xperia 1 III с двумя SIM-картами (номер модели XQ-BC72) и Xperia 5 III (номер модели XQ-BQ72) получают последнее обновление в России. У Sony нет надлежащей дорожной карты в плане глобального развертывания, поэтому придется подождать и посмотреть, получат ли другие регионы обновление Android 12 в ближайшие дни.

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Если вы еще не получили уведомление OTA на своем Xperia 1 III/5 III, вы можете вручную проверить наличие обновления, перейдя в «Настройки» телефона, а затем перейдя в раздел «Обновление программного обеспечения». С другой стороны, опытные пользователи могут загрузить полный пакет встроенного ПО прямо сейчас с помощью инструмента XperiFirm XDA Senior Member IgorEisberg. Далее выполните ручную перепрошивку с помощью Flashtool (GUI) или Newflasher (CUI).

#android 12 #sony xperia 1 iii #xperia 5 iii
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