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Бразильский пользователь смартфона выиграл судебное дело против Apple после того, как его заблокированный iPhone был украден, а финансовые операции были совершены из-за слабой безопасности ОС. iPhone 12, был украден на улицах Сан-Паулу в июне 2021 года. Затем преступнику удалось быстро разблокировать устройство, изменить Apple ID пользователя, отключить функцию «Найти мой iPhone» и провести ряд финансовых операций. Адвокат потерпевшего, заявил, что неразумно, что такое устройство, как iPhone 12, стартовая цена которого в Бразилии составляет 1014 долларов США, не обеспечивает минимального уровня безопасности, поскольку смартфон может быть разблокированным только с помощью пароля или с помощью биометрии лица.
В суде штата Эспириту-Санту было доказано, что преступникам удалось легко взломать телефон заявителя и получить доступ ко всем его личным данным, а также проводить финансовые операции. Согласно приговора суда: "факты свидетельствуют о плохой безопасности операционной системы устройства, поскольку для всех функций, измененных злоумышленниками, требовался пароль".
В результате Apple должна будет заплатить потерпевшему 889 долларов.