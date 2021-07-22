Монетный двор США награждает разработчика первой консоли Ральфа Бэра
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Баер, которого считают отцом видеоигры, разработал видео приставку Brown Box, которая проложила путь для современных домашних игровых консолей, включая PlayStation и Xbox.
Brown Box предлагала настольный теннис, футбол и другие игры. Это позволило людям играть практически на любом телевизоре и, таким образом, привело к коммерциализации интерактивных видеоигр. Монета New Hampshire American Innovation, которая отмечает первую домашнюю игровую приставку, имитирует жетон аркадного аппарата. На одной стороне изображена игра «Brown Box» - гандбол. С другой стороны, на штампованном фоне выгравированы слова « Нью-Гэмпшир» и « Игрок 1». Слова «Домашняя видеоигровая система» и имя Баэра по периметру отдают дань уважения создателю.
Монета «чтит историю, в которой человек, Ральф Х. Баер, произвел большое и положительное изменение в нашей жизни, и это не произошло бы без времени, места и возможностей, которые представила его жизнь в Америке», - сказал его сын Марк в интервью газете Manchester, NH, Ink Link. «Хорошо иметь это ввиду, особенно в эти времена разногласий. Безусловно, нам есть за что быть благодарными и есть что отпраздновать».
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Баер набросал свою идею игровой консоли в 1966 году возле автовокзала Port Authority в Нью-Йорке. Он поделился своей идеей с компанией Sanders Associates, которая теперь входит в состав BAE Systems, где он работал. Заинтригованный менеджер дал Бэру 2500 долларов США на материалы и назначил двух инженеров из компании, чтобы они помогли ему разработать прототип.
Brown Box, беззвучная многопользовательская система, включала в себя прозрачные пластиковые накладки, которые можно было приклеить к экрану телевизора, чтобы добавить цвета, игровые поля и другую графику. Консоль запускала игры с картриджей с печатной платой.
В 1968 году компания передала лицензию на систему производителю телевизоров Magnavox, который назвал ее Odyssey. Компания выпустила консоль в США в 1972 году и за первый год продала 130 000 единиц. Патент Бэра 1971 года на «телевизионные игровые и тренировочные устройства» был первым патентом в США на технологию видеоигр и был основан на Brown Box.
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