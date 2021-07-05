OnePlus регистрирует товарный знак OnePlus Pad
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OnePlus значительно расширил свой продуктовый портфель за последние несколько лет. В настоящее время компания предлагает широкий спектр смартфонов Android в различных ценовых сегментах, смарт-телевизоры, носимые устройства для отслеживания фитнеса и даже наушники TWS. Теперь похоже, что OnePlus готов добавить в свою линейку продуктов и планшет.
Хотя OnePlus не опубликовал никакой информации о своих планах по выпуску планшета, он зарегистрировал товарный знак OnePlus Pad (через MySmartPrice) в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO). Это наталкивает на мысль, что компания может работать над Android планшетом. К сожалению, список товарных знаков не раскрывает ничего, кроме предполагаемого названия планшета. На данный момент информации о его характеристиках нет.
Список товарных знаков OnePlus Pad появился всего через несколько недель после того, как OnePlus подтвердила, что объединила несколько своих команд с OPPO. Этот шаг уже помог компании улучшить график обслуживания программного обеспечения для своих флагманских устройств. И теперь интеграция помогает OnePlus сосредоточиться на большем количестве категорий продуктов.
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