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Компания Tesorion выпустила бесплатный дешифратор для программы-вымогателя Lorenz

Дешифратор был представлен в сегодняшнем сообщении в блоге компании, а также стал доступен на сайте NoMoreRansom
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Голландская компания по кибербезопасности Tesorion выпустила сегодня бесплатное приложение, которое может помочь жертвам нового вымогателя Lorenz восстановить зашифрованные файлы без уплаты выкупа.

Согласно техническому отчету, составленному исследователем безопасности Tesorion Гийсом Рейндерсом, процесс шифрования программ-вымогателей Lorenz содержит ошибку, при которой файлы, размер которых кратен 48 байтам, навсегда уничтожаются во время шифрования, поскольку последние 48 байтов не записываются в зашифрованный файл. «Даже если вам удалось получить дешифратор от авторов вредоносного ПО, эти байты не могут быть восстановлены», - пояснил Рейндерс.

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«На основе нашего анализа программы-вымогателя Lorenz мы пришли к выводу, что в некоторых случаях мы можем расшифровать не поврежденные файлы без уплаты выкупа», - сказал исследователь Tesorion. «Поддерживаемые типы файлов включают документы Microsoft Office, файлы PDF, а также некоторые типы изображений и фильмов», - добавил он. Рейндерс сказал, что дешифратор не универсален и будет работать только «в некоторых случаях». Однако это намного больше, чем платить операторам зловреда Lorenz сотни тысяч долларов выкупа за восстановления своих файлов.

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Программа-вымогатель Lorenz впервые была замечена в атаках, произошедших этой весной, и, по мнению исследователей безопасности, код программы-вымогателя, похоже, произошел от старых ThunderCrypt и SZ40. В своем последнем воплощении Lorenz использовался исключительно в атаках, направленных против корпоративных целей.

Подобно аналогичным программам-вымогателям, у операторов Lorenz также имеется сайт в даркнете на котором они публикуют данные жертв, которые отказываются платить выкуп. На данный момент на этом сайте перечислены тринадцать жертв.


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