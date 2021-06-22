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Космонавты не могут позволить себе такую роскошь, как бросать одежду в корзину после однократного использования - без оборудования для стирки им приходится носить вещи несколько раз. Однако Tide думает, что может помочь им. Бренд Procter & Gamble объединился с НАСА для разработки первого стирального порошка, предназначенного для использования в космосе. Полностью разлагаемое моющее средство должно избавлять от пятен и запахов при правильной работе в замкнутой системе водоснабжения, подобной той, которая имеется на борту Международной космической станции.

НАСА проверит моющее средство Tide на борту МКС в 2022 году. «Миссия PGTide», как она называется, будет определять стабильность ингредиентов в космосе, а также эффективность компонентов по удалению пятен с помощью ручек и салфеток Tide. В других исследованиях будет изучена возможность создания комбинации стиральной и сушильной машины, которую можно было бы использовать для долгосрочных миссий на Луну и Марс. Преимущества для космоса очевидны. У этих лунных и марсианских исследователей появится возможность постирать свою одежду не уменьшая их драгоценный запас воды. Это также могло бы сэкономить вес и место на борту МКС и грузовых капсул, поскольку НАСА не нужно было бы отправлять на орбиту так много одежды. Это также может быть полезно для стирки на Земле, если на то пошло. Полностью разлагаемое моющее средство было бы более безвредным для окружающей среды, сокращая количество отходов и экономя воду. Не удивляйтесь, если вы в конечном итоге купите чистящее средство, которое не вредно для планеты, именно потому, что оно предназначено для использования за пределами планеты.