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Сегодня Samsung анонсировала новый сенсор камеры, который, по ее словам, имеет самый маленький размер в отрасли. Samsung ISOCELL JN1 - это датчик изображения с размером пикселя 0,64 мкм и разрешением 50 МП для передней и задней камеры.

Samsung использует технологию объединения пикселей, которая объединяет четыре соседних пикселя размером 0,64 мкм в один пиксель 1,28 мкм. Это означает, что светочувствительность повышается в условиях низкой освещенности в четыре раза для получения более ярких изображений. Samsung заявляет об улучшении светочувствительности на 16% благодаря технологии ISOCELL 2.0.

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Южнокорейский технологический гигант отметил, что оптический формат продукта 1 / 2,76 дюйма позволяет использовать датчик в модулях сверхшироких объективов или телеобъективов. Благодаря системе Smart-ISO датчик может помочь увеличить динамический диапазон за счет использования режима низкого ISO в ярких условиях, чтобы сохранить детали в светлых участках, и высокого ISO в условиях низкой освещенности, чтобы минимизировать шум на изображении. ISOCELL JN1 также может снимать видео с разрешением до 4K со скоростью 60 кадров в секунду или Full HD со скоростью 240 кадров в секунду. В настоящее время он находится в массовом производстве поэтому вероятно, скоро он появится в наших смартфонах.